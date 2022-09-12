Москва, 12 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Курс рубля растёт по отношению к доллару и евро на торгах в понедельник, 12 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

По данным торговой площадки на 16:10, курс доллара опустился на 38 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 60,22 рубля.

Тем временем курс евро опустился на четыре копейки — до 60,93 рубля.

Напомним, что за минувшую рабочую неделю курс доллара на Московской бирже поднялся на две копейки, курс евро — на 19 копеек.