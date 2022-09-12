Казань, , 18:02 — REGNUM Министр МЧС России Александр Куренков совместно с главой Татарии Рустамом Миннихановым посетил Казанский авиационный завоз имени С. П. Горбунова. В ходе рабочей поездки он осмотрел образцы специальной техники местных производителей, в том числе изучил возможности модификации самолета Ту-214 для целей спасательного ведомства и обсудил вопросы взаимодействия с руководством предприятий. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба МЧС России.

Александр Куренков осмотрел сборочное производство Казанского вертолетного завода и оценил модернизированные вертолеты Ми-8 и Ми-38.

«Наша авиация активно применяется для выполнения задач разной сложности и на различной местности. Только за прошлый год общий налет составил около 13 тысяч часов и выполнено почти 15 тысяч полетов. Все это подтверждает потребность в постоянном пополнении такой техникой специальных подразделений. Она должна быть адаптирована под задачи, стоящие перед нашим ведомством, оборудована с учетом современных реалий и технологий. Этими вертолетами будут оснащены Арктические спасательные центры, где будут созданы материально-технические базы и вертолетные площадки», — сказал Куренков.

В модернизированном вертолёте Ми-8 полностью заменено бортовое радиоэлектронное оборудование. Кроме того, в технике установлена система автоматического управления полетом и новый пилотажно-навигационный комплекс. Также благодаря российской разработке вспомогательной силовой установки позволит выполнять операции с длительным автономным базированием вертолета до 5 часов вместо 30 минут. Обновлённый Ми-38 способен совершить полёт на расстояние до 750 км.

Отметим, что многоцелевой вертолёт Ми-8 был разработан Опытным конструкторским бюро М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Считается самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире и используется более чем в 50 странах мира. Ми-8 и его различные модификации эксплуатировались в более чем 20 конфликтах и войнах.

Как сообщало ИА REGNUM, представляющие федеральные округа восемь команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России принимают участие в турнире, организованном в Казани. В церемонии открытия XV Всероссийского чемпионата по водно-моторным соревнованиям принял участие министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

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