Калуга, 12 сентября 2022, 16:59 — REGNUM В Калужской области в августе вандалами было сожжено девять мусорных контейнеров. Четыре контейнера поджигатели уничтожили в сентябре. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калужского регионального экологического оператора.
В сообщении Калужского регионального экологического оператора в социальной сети «ВКонтакте» обращается внимание пироманов, на то, что за столь непозволительные «игры» с огнём им грозит крупный штраф и выплата ущерба.
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