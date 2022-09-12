Калуга, 12 сентября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Калужской области в августе вандалами было сожжено девять мусорных контейнеров. Четыре контейнера поджигатели уничтожили в сентябре. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калужского регионального экологического оператора.

Страница Калужского регионального экологического оператора в социальной сети «ВКонтакте» Сожжённые пироманами мусорные контейнеры

«Вандалы наносят существенный материальный вред, который бьёт в том числе и по-нашему с вами кошельку, так как все мы платим за услугу по обращению с отходами. Для понимания цены вопроса приводим стоимость контейнеров: для раздельного сбора отходов — 11 797 рублей, для сбора отходов емкостью 1,1 м. куб.- 10 392 рублей, заглубленного типа — 77 889 рублей», — отметили в КРЭО.

В сообщении Калужского регионального экологического оператора в социальной сети «ВКонтакте» обращается внимание пироманов, на то, что за столь непозволительные «игры» с огнём им грозит крупный штраф и выплата ущерба.