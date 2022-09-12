Москва, 12 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Явка на муниципальные выборы 2022 года в Москве составила 33,9%. Об этом, как сообщает АГН «Москва «, 12 сентября сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России в Москве

«В этом году явка составила 33,9%», — сказала Кириллова.

Глава МГИК отметила, что на предыдущих муниципальных выборах в столице явка составляла 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве подвели итоги трехдневного голосования на муниципальных выборах.