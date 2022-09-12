Вашингтон, 12 сентября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Американская компания Twitter заявила 12 сентября, что ее решение выплатить компенсацию бывшему начальнику безопасности не нарушает условия сделки по приобретению социальной сети бизнесменом Илоном Маском, сообщает Reuters.

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9 сентября адвокаты Маска заявили, что решение руководства Twitter выплатить компенсацию в $7,75 млн Питеру Затко стало ещё одним основанием для отказа от сделки. Они утверждают, что по условиям сделки, компания Twitter не могла выплачивать подобные компенсации без предварительного согласия бизнесмена.

Так как на сегодняшний день платёж в пользу Златко «невозможно устранить», Маск освобождается от обязательства завершать сделку по приобретению Twitter, заявили на прошлой неделе представители бизнесмена.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель службы безопасности Twitter Питер Затко заявил, что компания ввела в заблуждение регулирующие органы, ложно заявив о надежной защите своих пользователей от хакеров и спама.

Специалист написал 84-страничную жалобу, в которой говорится, что Twitter ложно утверждал, что у компании есть надежный план безопасности. По словам программиста, сам он предупреждал коллег о том, что соцсеть использует устаревшее и уязвимое программное обеспечение.