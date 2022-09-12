Харьков, Бывш. УССР, , 16:29 — REGNUM В Харькове отключены электроснабжение и работа систем водоснабжения, также остановлен метрополитен, сообщил 12 сентября глава местного муниципалитета Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Сегодня в Харькове Hk.npu.gov.ua

По его словам, это уже второй случай за последние двое суток.

«Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», — написал Терехов.

«По техническим причинам временно приостановлено движение линий харьковского метро», — сообщает администрация Харьковского метрополитена на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).