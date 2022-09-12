Вена, 12 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Помочь Киеву «обеспечить безопасность» техническими средствами пообещал 12 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

Гросси заявил, что «в ближайшие месяцы» Киеву «передадут больше оборудования, предназначенного для обеспечения безопасности».

По его словам, агентство будет наращивать «масштабы технической помощи» Киеву с учётом его потребностей. Он подчеркнул, что будет «использовать все доступные механизмы для обеспечения эффективных поставок».

Выступая перед членами Совета управляющих МАГАТЭ, гендиректор агентства напомнил, что оно уже поставило Киеву оборудование, например, для измерения уровня радиации, а также и средства индивидуальной защиты.

Напомним, руководство МАГАТЭ продолжает делать заявления по итогам своего визита на Запорожскую АЭС, постоянно обстреливаемую бандеровскими боевиками. Факты этих обстрелов агентство фактически не признаёт.