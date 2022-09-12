Москва, 12 сентября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Представители партии «Новые люди» показали на прошедших выборах хорошие результаты и этот опыт будет использован в 2023 году, отметил лидер партии, депутат Госдумы Алексей Нечаев.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

«На этих выборах мы конкурировали не только с парламентскими старожилами, но и прежде всего с собой вчерашними. И победили. Удалось нарастить присутствие в регионах: в Тулунском районе Иркутской области избрался мэр Новых людей, отличный результат показала сахалинская команда. Мы избрали десятки депутатов разного уровня по всей стране», — отметил Нечаев в своём-телеграм-канале.

Также он считает достойным результат, который показал на выборах в губернаторы Свердловской области Александр Дёмин, возглавляющий в Госдуме комитет по малому и среднему предпринимательству.

«Его поддержали почти 6,5% жителей области и больше 9% екатеринбуржцев. Уральцы ждут перемен, и мы продолжим работать для них. Все предложения Александра Дёмина будут проработаны в Госдуме и превратятся в законопроекты: федеральный оклад для врачей и учителей в 75 тысяч рублей, льготная ипотека для малоэтажного строительства, «балконная амнистия» и многое другое», — пояснил Нечаев.

По его словам, на участках, где работали наблюдатели от «Новых людей», итоги выборов соответствовали экзит-поллам.

«В следующем году страну ждут выборы 20 губернаторов, депутатов законодательных собраний и муниципалитетов. Мы, конечно, будем в них участвовать и учтём опыт этого года», — добавил лидер партии.