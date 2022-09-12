Симферополь, , 16:18 — REGNUM Представители «Единой России» стали победителями на довыборах в Государственный совет Республики Крым, которые состоялись 9–11 сентября. Итоги выборов подвели в республиканской избирательной комиссии.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Голосование проходило по трём округам. По Джанкойскому городскому одномандатному округу явка составила 34,57% избирателей. Из них 72,71% отдали голоса за кандидата от «Единой России» Сергей Ильченко. В Красногвардейском одномандатном округе на участки пришли 42,69% избирателей. 72,29% отдали голоса за Оксану Сацик из «Единой России». Также выборы состоялись в Раздольненско-Черноморском округе. При явке в 43,22% победила представитель «Единой России» Жанна Хуторенко с результатом 68,85%.

Как сообщало ИА REGNUM, вакантные мандаты в Госсовете появились после перехода в Госдуму Алексея Черняка и Леонида Бабашова, а также назначении главой Минсельхоза Крыма Юрия Мигаля (последний этот пост уже покинул).