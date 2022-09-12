Москва, 12 сентября 2022, 16:15 — REGNUM Больше всего мандатов на муниципальных выборах в Москве досталось представителям партии «Единая Россия». Об этом, как сообщает АГН «Москва», 12 сентября сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.
Подводя итоги трехдневного голосования, она отметила, что выборы проводились в 125 муниципальных округах, было обработано 3 тыс. 261 протокол и введено в ГАС «Выборы».
«Как распределили 1 тыс. 417 мандатов. «Единая Россия» — 1 тыс. 160 мандатов, «Мой район» — 134, КПРФ — 42, «Справедливая Россия» — 20, «Новые люди» — 20, ЛДПР — 11, «Яблоко» — три, «Коммунисты России» — один. Что касается самовыдвиженцев — 26», — сказала Кириллова.
Как сообщало ИА REGNUM, Общественный штаб по наблюдению за выборами не выявил в столице нарушений во время избирательного процесса, которые бы могли повлиять на итоги голосования.
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