Москва, , 16:15 — REGNUM Больше всего мандатов на муниципальных выборах в Москве досталось представителям партии «Единая Россия». Об этом, как сообщает АГН «Москва», 12 сентября сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

Выборы Президента России в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подводя итоги трехдневного голосования, она отметила, что выборы проводились в 125 муниципальных округах, было обработано 3 тыс. 261 протокол и введено в ГАС «Выборы».

«Как распределили 1 тыс. 417 мандатов. «Единая Россия» — 1 тыс. 160 мандатов, «Мой район» — 134, КПРФ — 42, «Справедливая Россия» — 20, «Новые люди» — 20, ЛДПР — 11, «Яблоко» — три, «Коммунисты России» — один. Что касается самовыдвиженцев — 26», — сказала Кириллова.

Как сообщало ИА REGNUM, Общественный штаб по наблюдению за выборами не выявил в столице нарушений во время избирательного процесса, которые бы могли повлиять на итоги голосования.

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