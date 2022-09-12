Москва, , 16:15 — REGNUM Известный режиссёр Эдуард Бояков объявил об открытии Нового театра в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Эдуард Бояков Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Основной резиденцией театра стало пространство Усадьбы Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице. «И не придумывать ярких, богатых метафор, а указать на то, что этот театр будет строить новую театральную реальность», — объяснил название театра Бояков. Первая премьера Нового театра, постановка «Лубянский гримёр» состоится 18 ноября 2022 года.

Напомним, Эдуард Бояков занимал должность художественного руководителя МХАТа им. М. Горького с 2018 по 2021 год. Позднее режиссёр признался, что «МХАТ фактически был разгромлен», вследствие чего ему пришлось уйти со своего поста.

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