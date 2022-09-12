Аресибо, Пуэрто-Рико, , 16:12 — REGNUM Пуэрто-риканского исполнителя Рики Мартина второй раз обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщил Associated Press.

Рики Мартин Цитата из клипа на песню La Mordidita

По данным издания, иск против музыканта подал его племянник, хотя в документах имя обвинителя не раскрывается. Адвокат прокомментировал ситуацию: «Эти утверждения крайне оскорбительны и совершенно не связаны с реальностью».

Напомним, что в июле 2022 года Деннис Якель Санчес, племянник Рики Мартина, уже подавал на него в суд, утверждая, что он подвергался сексуальному насилию со стороны родственника. Однако позже под присягой он признал, что в действительности этого не было. После этого Мартин через суд потребовал от племянника $20 млн.

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