Владикавказ, , 16:12 — REGNUM Более 700 автомашин стоят в очереди на пересечение российско-грузинской границы в пункте пропуска «Верхний Ларс». Такие данные привел в ходе еженедельного аппаратного совещания заместитель главы правительства Северной Осетии-Алании Ирбек Томаев.

Верхний Ларс © Sputnik

«На Военно-Грузинской дороге количество большегрузного транспорта, ожидающего очереди на проезд, составляет 775 единиц. Водителям оказывается необходимая помощь. Ситуация отслеживается», — цитирует вице-премьера портал «15-й Регион».

Напомним, ранее сообщалось о введении процедуры пересечения госграницы по электронной очереди. Однако на днях произошла попытка взлома системы, о чем также на аппаратном совещании 12 сентября сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Ибрагим Гобеев. Он также проинформировал, что по факту взлома поставлено в известность МВД, систему вновь отладили, работа восстановлена.