Москва, , 16:11 — REGNUM Официальные показатели низкой безработицы, которые зафиксированы в РФ, во многом формальны и больше связаны с особенностями статуса безработного и размера пособия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Бен Шан. Безработица

«С одной стороны предпринимателю чаще спокойнее и выгоднее снизить интенсивность труда работников, перевести их на неполную занятость, отправить в простой или отпуск, чем провести все процедуры по сокращению персонала, — сказал Цыганов. — С другой стороны, работников же тоже далеко не всегда прельщает получение пособия по безработице, величина которого ограничена и в максимальном размере (15-17 тыс. руб. в большинстве российских регионов) выплачивается только первые три месяца, после же оно снижается до 5 тыс. рублей в месяц на следующие три месяца. Потом пособие можно оформить еще раз, но уже в минимальном размере (1,7-2,5 тыс. рублей в большинстве российских регионов)».

Поэтому, как полагает Цыганов, официальный уровень безработицы в России поднимется только в случае существенного сокращения количества предприятий и организаций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ снижению напряжённости на рынке труда будут способствовать федеральные программы поддержки занятости.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт назвал главные изменения на рынке труда РФ осенью