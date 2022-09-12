Москва, , 16:11 — REGNUM Сегодня, 12 сентября, по состоянию на 15:25 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,88%, до $93,66 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США уже меньше давят на рынки сырья.

Сегодня практически все товарные позиции, кроме пшеницы, торгуются в зелёной зоне. Впрочем, это продолжение технического отскока после резкой просадки на прошлой неделе.

На ближайшее время на рынке новых идей нет, впрочем, они могут появиться в любой день, учитывая, что сезон ураганов в Мексиканском заливе уже скоро.

Инвесторы будут следить за статистикой по запасам, но уровень $90 за баррель пока смотрится сильной поддержкой», — пояснил эксперт.

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