Белград, , 16:14 — REGNUM Популярность Евросоюза среди граждан Сербии никогда не была на таком низком уровне, как сейчас. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 12 сентября в Словении после встречи с лидерами стран региона.

Сербия и ЕС Balkan Photos

Тем не менее, отметил Вучич, руководство Сербии не немерено отказаться от европейского пути.

«Если бы сегодня прошел референдум о вступлении Сербии в ЕС, ее граждане сказали бы — нет. Я надеюсь, что нам удастся это изменить в течение тех месяцев и лет, которые перед нами», — процитировало агентство «Танюг» слова Вучича.

Напомним, что опрос общественного мнения, который был проведен в Сербии весной 2022 года показал, что вступление в ЕС поддерживает 35% граждан Сербии, 44% выступает против. При этом 21% граждан затруднился ответить на данный вопрос.