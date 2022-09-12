Москва, , 16:09 — REGNUM Российский бюджет несет большие потери из-за сильного рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К тому же экспортёры близки к нулевым уровням рентабельности. Из-за этого финансовым властям нужно постепенно девальвировать рубль. Можно предположить, что рубль постепенно будет терять стоимость — порядка 10%. Вполне возможно, что доллар будет стоить около 70 рублей за доллар», — сказал Алиев.

В свою очередь, эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов заявил, что постепенное ослабление национальной валюты будет наблюдаться в последующие годы.

«В 2023 году доллар подорожает до 73,1 рублей, в 2024 году — до 75,3 рублей, в 2025 году — до 79,7 рублей на фоне дальнейших изменений во внешней торговле. Некоторому ослаблению рубля может способствовать новое бюджетное правило, но его параметры на настоящий момент являются предметом обсуждения», — предположил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что тот курс рубля, который установился в настоящее время, вредит российской экономике.

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