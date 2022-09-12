Москва, 12 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Российский бюджет несет большие потери из-за сильного рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«К тому же экспортёры близки к нулевым уровням рентабельности. Из-за этого финансовым властям нужно постепенно девальвировать рубль. Можно предположить, что рубль постепенно будет терять стоимость — порядка 10%. Вполне возможно, что доллар будет стоить около 70 рублей за доллар», — сказал Алиев.

В свою очередь, эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов заявил, что постепенное ослабление национальной валюты будет наблюдаться в последующие годы.

«В 2023 году доллар подорожает до 73,1 рублей, в 2024 году — до 75,3 рублей, в 2025 году — до 79,7 рублей на фоне дальнейших изменений во внешней торговле. Некоторому ослаблению рубля может способствовать новое бюджетное правило, но его параметры на настоящий момент являются предметом обсуждения», — предположил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что тот курс рубля, который установился в настоящее время, вредит российской экономике.