Челябинск, , 16:08 — REGNUM В Челябинской области местного жителя подозревают в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Установлено, что с 2017 года этот гражданин вёл проповедническую деятельность. Она велась в форме изучения и обсуждения религиозной литературы и статей. При этом в материалах содержались высказывания, унижающие человеческое достоинство по признаку отношения к религии, а также элементы пропаганды исключительности одной религии над другой.

Преступные действия выявили сотрудника ФСБ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и о предъявлении обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области были задержаны несколько сторонников экстремистской религиозной организации.