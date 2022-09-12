Елизавета Коробова, 12 сентября 2022, 16:46 — REGNUM Заявление спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о том, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в конфликте на территории бывшей УССР, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 12 сентября в социальной сети «ВКонтакте».
Всё больше значимых политических фигур начинают открыто заявлять, что конфликт на территории бывшей УССР, противостояние США и России, а также санкционные баталии — всё это стало приговором для Европейского союза. Будущего у этого политического образования, очевидно, больше нет.
«Толку им заявлять, если они рогом упёрлись? Народ должен победить власть в Европе, иначе власть победит простых людей», — пишет Ева А.
Многие пользователи уверены, что Евросоюз ведёт не просто несамостоятельную политику, а он впал в буквальное подчинение Вашингтона и Лондона, которые теперь решают, когда следует европейцам мыться и кому посылать военную помощь.
«Когда Англия и США приказывают, Евросоюз выполняет, даже если это самоуничтожение», — отмечает Радион Д.
«Все уже понимают прекрасно, что Европа действует не в своих интересах, а в интересах Белого дома», — указывает Ева Б.
Некоторые комментаторы считают, что Америка для того и затеяла «войну» с Россией, чтобы в конечном итоге приручить Европу.
«США расправились с экономикой Евросоюза, а Киевом вообще пол вымыли», — считает Луан П.
«Американцы просто нагнули ЕС. Конечно, они в своем желании напакостить России напакостили себе, причём прилично. И если продолжат, то энергетического кризиса серьезного не избежать», — уверена Мария Е.
Часть людей полагает, что руководство Евросоюза имело право отказать американцам, но представители европейской власти оказались настолько ничтожными личностями, что сдали свой суверенитет с потрохами.
«У ЕС нет собственных интересов, ни экономических, ни политических, ни национальных. Мы видим их «единство»: как Макрон с радостью сообщает о падении экономики Германии и что она уже не первая экономика Европы. Они рады друг друга опустить и задушить и с энтузиазмом бегут наперегонки исполнять распоряжения из метрополии — британской империи. Германцы забыли, какую мерзость взрастили на их земле Британия, США и еврейские финансисты Франции — гитлеровский нацизм. Они снова, будто закрыв глаза, вступают в ту же грязь», — указывает Светлана М.
«В любом случае они нуждаются в России. А Россия в них не особо. У России всё есть: земля необъятная, природа, море, реки, озёра, ресурсы и т.д. Долго перечислять», — написал Мирный М.
Нашлись и те, кто уверен, что вскоре начнутся серьёзные политические шторма, в которые такие страны, как Венгрия, могут остаться за бортом Евросоюза.
«Скоро Венгрию за такие разговорчики выпнут из ЕС. Это пойдёт венграм только во благо, но процесс будет болезненный», — поделился своим мнением Николай К.
Напомним, 12 сентября агентство MTI опубликовало материал, согласно которому спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о том, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в конфликте на территории бывшей УССР, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам.