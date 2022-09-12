Москва, , 16:06 — REGNUM Чем активнее Европа будет превращать свои направления в привилегию для жителей РФ, тем больше шансов будет у их старых друзей на южных и восточных рубежах выстроить свои стратегии гостеприимства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Кирилл Рожков.

Иссык-Куль Nikolay Yushnikov

«Первые результаты летнего сезона показали, что на интерес жителей РФ в поездках все больше влияют возможность платить своими деньгами, своими картами и говорить на своем языке, — констатировал он. — Эти факторы будут общим фоном для стран СНГ, на котором можно развивать специфические преимущества. Больше других преуспеют те, кто сможет оттянуть на себя любителей теплых морей из переполненных российских курортов, при этом предложив более привлекательные условия, чем Турция. В активе у Киргизии высокая узнаваемость Иссык-Куля и масштабные инвестиции в развитие курортной инфраструктуры. У Узбекистана нет курортной репутации, однако раскрутить новый «квазикурорт» мирового уровня в Самарканде, а также озерные курорты в менее известных местах можно в пакете с экскурсионным туризмом, по которому у республики традиционное лидерство».

По его словам, инвестиции в создание и продвижение нового каспийского курорта Актау также свидетельствуют о намерении Казахстана поучаствовать в конкуренции за российских «пляжников».

«Культура и история Армении и Узбекистана на давно и хорошо развитой туристической инфраструктуре будут экзотической альтернативой внутренним российским маршрутам. Армения так же, как раньше, будет привлекательна для жителей как промежуточная дестинация (место назначения туристического путешествия — прим. ИА REGNUM) на пути в Дальнее Зарубежье, — сказал Рожков. — Будет расширяться сегмент «заново-открывателей» СНГ, напоминающий советских туристов — «дикарей». Для него предназначены стабильные в сравнении с другими странами Содружества цены на перелеты в Таджикистан и Казахстан и множество красивейших, но еще пока практически не известных достопримечательностей».

Как полагает Рожков, существенных изменений в списке стран СНГ, куда жители РФ выезжают с целью туризма, скорее всего, не будет, хотя можно предположить перемещение Киргизии на более высокую позицию.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как будет расти туристический поток из России в страны СНГ.

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