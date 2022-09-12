Ярославль, , 16:09 — REGNUM Асфальтовый завод под Ярославлем работает с нарушениями. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители со ссылкой на ответ регионального правительства.

Асфальтовый завод под Ярославлем YarNews

На работу завода ООО «Тренд» недалеко от деревни Воробино пожаловались местные жители. Правительство Ярославской области провело проверку и выяснило, что предприятие работает с нарушениями.

«Производственный комплекс АБЗ как объект негативного воздействия на атмосферный воздух не поставлен на учёт в реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Эксплуатация таких объектов при отсутствии постановки на государственный учёт противоречит требованиям статей 67, 69 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», — говорится в документе регионального правительства.

Власти отметили, что в настоящее время предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона. Сейчас в деле разбирается прокуратура совместно с департаментом охраны окружающей среды и природопользования.

Кроме того, по информации портала «ЯрНьюс» законность деятельности асфальтового завода оспаривается в арбитражном суде. Руководители предприятия арендовали землю, а позже собственник земли её продал. Новый владелец не хочет сдавать участок асфальтовому заводу.

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