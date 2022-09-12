Власти выявили нарушения в работе асфальтового завода под Ярославлем
Ярославль, 12 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Асфальтовый завод под Ярославлем работает с нарушениями. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители со ссылкой на ответ регионального правительства.
На работу завода ООО «Тренд» недалеко от деревни Воробино пожаловались местные жители. Правительство Ярославской области провело проверку и выяснило, что предприятие работает с нарушениями.
Власти отметили, что в настоящее время предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона. Сейчас в деле разбирается прокуратура совместно с департаментом охраны окружающей среды и природопользования.
Кроме того, по информации портала «ЯрНьюс» законность деятельности асфальтового завода оспаривается в арбитражном суде. Руководители предприятия арендовали землю, а позже собственник земли её продал. Новый владелец не хочет сдавать участок асфальтовому заводу.