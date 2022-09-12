Москва, 12 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, который содержит дополнительные налоговые стимулы для организаций, занимающихся поддержкой учреждений образования, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

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Напомним, в законопроекте предлагается предоставить организациям на основании закона субъекта РФ право на применение инвестиционного налогового вычета в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества, включая денежные средства, безвозмездно переданного таким образовательным организациям.

В думском комитете по бюджету и налогам предлагают при подготовке документа ко второму чтению обсудить целесообразность передачи субъектам РФ дополнительных полномочий по установлению критериев для применения инвестиционного вычета при безвозмездной передаче имущества образовательным организациям с учетом их реальных потребностей.