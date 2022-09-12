Пловдив, Болгария, , 17:01 — REGNUM Известный болгарский политик, кандидат в депутаты высшего законодательного органа Болгарии был задержан за вождение в нетрезвом виде. Об этом 12 сентября сообщает софийская газета «Факты».

Пьяные за рулем Цитата из к/ф «Огни большого города». Реж. Чарльз Чаплин. 1931. США

По предварительным данным, в совершении правонарушения подозревается Чавдар Бахчевански, представитель крупнейшей болгарской оппозиционной партии «Возрождение».

Задержание было проведено в городе Пловдиве на юге страны. При этом задержанный гражданин пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции и утверждал о своей депутатской неприкосновенности. Ведется следствие.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о намерении начать борьбу с коррупцией и «превышением полномочий отдельно взятыми политиками».

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