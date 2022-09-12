Пловдив, Болгария, 12 сентября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Известный болгарский политик, кандидат в депутаты высшего законодательного органа Болгарии был задержан за вождение в нетрезвом виде. Об этом 12 сентября сообщает софийская газета «Факты».

Цитата из к/ф «Огни большого города». Реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяные за рулем

По предварительным данным, в совершении правонарушения подозревается Чавдар Бахчевански, представитель крупнейшей болгарской оппозиционной партии «Возрождение».

Задержание было проведено в городе Пловдиве на юге страны. При этом задержанный гражданин пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции и утверждал о своей депутатской неприкосновенности. Ведется следствие.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о намерении начать борьбу с коррупцией и «превышением полномочий отдельно взятыми политиками».