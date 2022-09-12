Москва, , 16:04 — REGNUM В свете того, что активы компании «Газпром» в странах Запада могут в любой момент подвергнуться блокировке, а купить необходимое оборудование в данных странах стало практически невозможно, потребность в долларах и евро у госкорпорации сейчас минимальна, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Газовая турбина Pro-Per Energy Services

«Даже дивиденды иностранным акционерам теперь будут выплачиваться в рублях, да и те будут замораживаться на их счетах в России до прекращения санкций.

Рублевые же доходы, которые в последнее время стали поступать из стран Европы по новой схеме оплаты, также не критичны — для удовлетворения рублевых расходов вполне достаточно внутренней выручки.

В свете этого сейчас доходы с Востока, поступающие в первую очередь в юанях и рупиях, сейчас для компании относительно важнее, даже если сделки приходится заключать с дисконтом.

Разовое решение с поставкой турбин от Siemens в обход санкций компанию также не устроит, поскольку это лишь отодвинет проблему., да и в обслуживании отремонтированных турбин тоже могут в любой момент отказать.

Для компании позитивным выходом может быть только полная отмена всех санкций против России. Даже сертификация «Северного потока 2» в этом смысле не является столь критичной.

Поэтому компания заинтересована в том, чтобы негативное влияние санкций на страны Европы было максимальным, что с большей вероятностью приведет к отказу ЕС от санкций. А спешить компании «Газпром» некуда», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что подход дочерних структур компании Siemens к ремонту и техническому обслуживанию турбин для газопровода «Северный поток» неприемлем.

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