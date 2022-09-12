Москва, , 16:04 — REGNUM Обстрелы Червоногвардейского района Макеевки и Докучаевска со стороны ВСУ зафиксированы 12 сентября, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Осколок снаряда калибра 155 миллиметров Никита Третьяков © ИА REGNUM

В 15:20 Макеевку обстреляли со стороны Орловки. По Червоногвардейскому району выпущено семь снарядов калибра 155 мм.

В 15:21 с позиций в Новомихайловке обстрелян Докучаевск. По городу выпущено два снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью киевские боевики выпустили по Докучаевску шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Читайте также: ВСУ обстреляли Докучаевск и Карло-Марксово в ДНР из РСЗО HIMARS