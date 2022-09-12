Владимир, 12 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Владимирская областная общественно-политическая газета «Призыв» прекратила своё существование 12 сентября.

Якуб Гусник. Чтение газеты

Издание выходило с 1917 года. С мая 2017 года учредитель отказался от печатной версии и «Призыв» превратился в интернет-издание. По словам главного редактора Николая Лившица, с 12 сентября сайт газеты закрыт по решению руководства, сотрудникам предложены нормальные условия сокращения, сообщает городской портал «Зебра ТВ».

Тираж газеты начинался с 1,5 тысячи экземпляров, в конце 1980-х годов достиг 90 тысяч. В сентябре 1991 «Призыв» стал независимым общественно-политическим изданием, в 1999 году учредителем СМИ выступило ЗАО «Газета «Призыв», в 2007 году издание вошло в холдинг «АБИ-Медиа».