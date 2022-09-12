Париж, 12 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Похороны британской королевы Елизаветы II посетит французский президент Эммануэль Макрон, передаёт 12 сентября TF1.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

В администрации президента Франции уточнили, что Макрон будет присутствовать на похоронах Елизаветы II, которые состоятся в Лондоне через неделю — 19 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Сценарий прощания с британской королевой был заранее разработан.