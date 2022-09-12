Уфа, , 17:20 — REGNUM Четвертая группа медиков из Башкирии завершила работу в Луганской Народной Республике. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба центра управления регионом.

Кузбасские медики Министерство здравоохранения Кемеровской области

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Сообщается, что их сменила новая бригада медработников, которая продолжит оказывать всю помощь жителям ЛНР.

Отмечается, что в составе четвертой бригады работали 12 медиков различных специальностей. За месяц в ЛНР они оказали помощь 757 взрослым и 898 детям.

Сообщается, что среди башкирских врачей есть и те, которые были в ЛНР больше месяца. Так, врач-офтальмолог Зарема Алимгулова в Красном Луче проработала четыре месяца.

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