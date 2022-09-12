Белград, 12 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Граждане Сербии не рвутся в Европейский союз. Против такого шага выступает подавляющее большинство населения. Об этом после заседания саммита Брдо-Бриони заявил президент Сербии Александр Вучич.

Balkan Photos Сербия и ЕС

Он добавил, что ожидания в стране, «которая находится на европейском пути» и не намерена от него отказываться, различные.

«Если бы сегодня был референдум в Сербии о вступлении в ЕС, граждане Сербии бы сказали «нет». Надеюсь, нам удастся это изменить в предстоящие месяцы и годы», — отметил Вучич.

В качестве одной из причин такой позиции сербов он назвал лицемерный подход Запада к событиям на территории б. УССР.

«Одна из таких причин та, что сейчас все только и говорят о территориальной целостности Сербии, а когда вопрос о территориальной целостности Сербии, то они [представители ЕС] её растоптали. Люди в Сербии это лицемерие не могут принять, сейчас в Сербии ясное и недвусмысленное большинство против вступления в ЕС», — цитирует ТАСС сербского президента.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу сербского населения, проведённого статистическим институтом Demostat в июне 2022 года, наблюдается рост евроскептицизма в Сербии. Против вступления в ЕС в случае референдума проголосовал бы 51% населения, за — 31%, при этом только 17% граждан выразили готовность принять компромиссы ради вступления в ЕС. В опросе приняли участие 1203 человека.

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