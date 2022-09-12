Москва, , 16:00 — REGNUM В России были и есть все ресурсы для производства банкоматов. Компании БФС и САГА не имеют больше опыта производства информационных и платёжных терминалов, но у них больше опыта «отверточной» сборки банкоматов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Банкоматы CEphoto, Uwe Aranas

«В любом бизнесе, чем больше заказов и длинных контрактов, тем больше возможностей вкладываться в модернизацию производства и автоматизацию процессов.

Даже в американских сборках и устройствах Diebold Nixdorf и NCR присутствовали детали и элементы из Китая и других стран.

В России тоже учитывают, что часть элементов сборки и производства можно брать без риска от китайских, японских и корейских производителей. Между тем, рынок банкоматов имеет тенденцию к сокращению, благодаря переводу многих банковских услуг в цифровой формат.

Опросы граждан и департаменты по развитию в банках отмечают, что люди реже стали пользоваться банковскими офисами, предпочитают проводить операции с использованием банковского приложения или через удаленный доступ, а вместо ленты или печатных документов использовать электронный чек и электронный документооборот с надёжной цифровой подписью.

Если учитывать прогрессию в тенденций к сокращению общего числа банкоматов, то уже через пять лет число банкоматов и офисов обслуживания может сократиться почти в два раза, а качество обслуживания, безопасность и оперативность заметно улучшится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России на заседании совета директоров по наличному денежному обращению (НДО) представил «дорожную карту» по выводу на рынок отечественных банкоматов.

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