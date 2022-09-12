Москва, 12 сентября 2022, 16:00 — REGNUM В России были и есть все ресурсы для производства банкоматов. Компании БФС и САГА не имеют больше опыта производства информационных и платёжных терминалов, но у них больше опыта «отверточной» сборки банкоматов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Банкоматы
Банкоматы
CEphoto, Uwe Aranas
«В любом бизнесе, чем больше заказов и длинных контрактов, тем больше возможностей вкладываться в модернизацию производства и автоматизацию процессов.
Даже в американских сборках и устройствах Diebold Nixdorf и NCR присутствовали детали и элементы из Китая и других стран.
В России тоже учитывают, что часть элементов сборки и производства можно брать без риска от китайских, японских и корейских производителей. Между тем, рынок банкоматов имеет тенденцию к сокращению, благодаря переводу многих банковских услуг в цифровой формат.
Опросы граждан и департаменты по развитию в банках отмечают, что люди реже стали пользоваться банковскими офисами, предпочитают проводить операции с использованием банковского приложения или через удаленный доступ, а вместо ленты или печатных документов использовать электронный чек и электронный документооборот с надёжной цифровой подписью.
Если учитывать прогрессию в тенденций к сокращению общего числа банкоматов, то уже через пять лет число банкоматов и офисов обслуживания может сократиться почти в два раза, а качество обслуживания, безопасность и оперативность заметно улучшится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России на заседании совета директоров по наличному денежному обращению (НДО) представил «дорожную карту» по выводу на рынок отечественных банкоматов.

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