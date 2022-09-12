Москва, , 15:59 — REGNUM В закрытии сделки по обмену объявили VK и «Яндекс». Об этом 12 сентября сообщают пресс-службы обеих компаний.

VK Дарья Драй © ИА REGNUM

«VK закрыла сделку по приобретению у «Яндекса» контентных платформ «Дзена» и «Новостей», <…> получила права на технологии и айдентику сервисов «Дзен» и «Новости» и регистрирует переход прав на товарный знак «Дзена»», — говорится в сообщении пресс-службы VK.

Также указывается, что, согласно условиям сделки, VK продала «Яндексу» долю в размере 100% в сервисе по доставке продуктов питания и готовой пищи Delivery Club.

«Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдет на единую технологическую платформу с «Яндекс Едой"», — отмечается в сообщении пресс-службы «Яндекса».

Отметим, сделка между VK и «Яндексом» является безденежной и по её условиям VK получит сервисы «Новости» и «Дзен», а «Яндекс» — сервис Delivery Club. При этом Delivery Club перейдёт на единую платформу с «Яндекс. Едой», однако сохранит свой бренд.