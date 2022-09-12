12 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили реакцию аргентинского телеведущего, отпраздновавшего в прямом эфире кончину королевы Елизаветы II, акцентировав внимание на том, что южнокорейцы сделали бы точно так же в случае смерти Ким Чен Ына или Си Цзиньпина.

Валерий Ходячий, , 17:01 — REGNUM Кончина королевы Великобритании Елизаветы II стала большой потерей для всего мира. Однако все по-своему отреагировали на эти шокирующие известия. Так, например, после известий о кончине британской королевы аргентинский телеведущий в прямом эфире поднял бокал и произнес тост. Данная реакция стала поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

Южная Корея © ИА REGNUM

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По сообщениям зарубежных СМИ, включая американскую газету New York Post и британскую газету Daily Mail, 10 сентября аргентинский политик и телеведущий Сантьяго Кунео отпраздновал с шампанским в прямом эфире смерть королевы Елизаветы II.

Известно, что на столе, за которым сидел ведущий, стояло ведерко с шампанским, бокалы и закуска. На полу лежали белые и синие воздушные шары, символизирующие аргентинский флаг.

«Старая *** умерла», — сказал аргентинец, наливая шампанское в бокал.

Отмечается, что в Кунео зарубежные СМИ увидели аргентинца, враждебно настроенного по отношению к Британии. Напомним, что в 1982 году между Аргентиной и Великобританией разразилась война за группу островов в Южной Атлантике.

Отметим, что официальный Буэнос-Айрес выразил свои соболезнования, сообщив о том, что Аргентина вместе с британским народом и королевской семьей скорбят об утрате Елизаветы II.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни в замке Балморал. Трон унаследует старший сын королевы принц Уэльский Чарльз, который взял имя Карл III.

«Не все в этом мире скорбят», — отмечает jjjh***.

«Ну мы тоже поднимем тост, когда помрет король ха-ха», — пишет wlsv***.

«Если углубиться в историю, то вы поймете, что Британия — худший злодей в мире. Британия — страна, провоцирующая раздоры, споры и конфликты по всему миру», — считает hyun***.

«Пожалуй, соглашусь с аргентинцем. Многие трагические ситуации на Ближнем Востоке и в Африке произошли из-за англичан», — одобряет действия телеведущего tige***.

«В таком случае, когда умер Абэ, тосты должны были поднять в Южной Корее», — смеется dowh***.

«Великобритания — страна, которая не сделала ничего хорошего. Это страна не джентльменов, а воров», — утверждает jin5***.

Матейсен И. М. Школа воров. 1852

«Полагаю, аргентинцы могут себе такое позволить. Мы не должны судить его по своим меркам», — считает rand***.

«Разве это был не тост за аргентинский народ?» — вопрошает effe***.

«Полагаю, бокалы по этому случаю подняли не только в Аргентине… Это вполне естественно…» — пишет myst***.

«Мы сделаем так же, если в новостях объявят о смерти Си Цзиньпина или Ким Чен Ына», — отмечает soli***.

«Это все из-за территориальных споров между Великобританией и Аргентиной?» — недоумевает hand***.

«Это правда, что старая лиса ушла на тот свет. Что может быть хуже японского колониального господства? Правильно, британский империализм», — пишет chan***.

«Слышал, в Ирландии болельщики на футбольном матче в Дублине праздновали кончину королевы, вроде беспорядков не было», — делится новостями beel***.

«Потерпели поражение во Фолклендской войне и до сих пор обижаются?» — недоумевает amor***.

«Это равносильно тому, что жители Южной Кореи не скорбели по Абэ», — сравнивает nkes***.