Красногорск, , 15:55 — REGNUM Жителей Подмосковья будут уведомлять о начале запуска отопления в их домах при помощи рассылки. Об этом 12 сентября заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин на заседании регионального правительства.

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«Мы разместили информацию в платежных документах МособлЕИРЦ, в личных кабинетах «Россети Московский регион» и «Мосэнергосбыт» о включении отопления», — сказал Самарин.

Также он отметил, что с 15 сентября на территории регионабудет запущена горячая линия, по которой жители будут иметь возможность сообщать о проблемах с отоплением.

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