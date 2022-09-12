Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM В тройку городов популярных у жителей России для путешествий по туристическому кэшбеку осенью вошёл Санкт-Петербург. Об этом 12 сентября заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Люди на речном кораблике в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Представитель исполнительной власти города добавил, что Петербург является и одним из лидеров рейтинга познавательных городских поездок. Они включают в себя маршруты «Серебряного ожерелья России» и Русского Севера.

«Примечательно, что к началу нового этапа «Кешбэка за поездки по России» увеличилось количество петербургских компаний-участников программы по сравнению с прошлыми периодами продаж», — отметил Пиотровский.

Напомним, что Северную столицу с начала 2022 года уже посетили порядка 5,5 млн туристов. Доходы туротрасли города составили примерно 215 млрд рублей.

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