Ставрополь, , 15:55 — REGNUM В Ставропольском крае попали под уголовное преследование трое местных жителей, которых уличили в незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. У злоумышленников было изъято около двух тысяч литров фальсификата на общую сумму около 2 млн рублей, сообщили 12 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.

Алкоголь

«Обвиняемые приобрели алкогольную продукцию у неустановленного лица и реализовывали её в принадлежащих одному из злоумышленников торговых точках. В результате проведения обысковых мероприятий на территории домовладений обвиняемых оперативники изъяли более 600 полимерных емкостей немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции различных наименований объемом около двух тысяч литров», — сообщили подробности дела в полиции.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время завершено. Для рассмотрения оно передано в Предгорный районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в Северной Осетии была пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся торговлей поддельной спиртосодержащей продукцией. Было обнаружено и изъято свыше 1300 бутылок алкогольной продукции различных наименований без федеральных специальных марок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии разоблачили группу торговцев алкогольным суррогатом