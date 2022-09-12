На Ставрополье изъяли алкогольный фальсификат на 2 млн рублей
Ставрополь, 12 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Ставропольском крае попали под уголовное преследование трое местных жителей, которых уличили в незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. У злоумышленников было изъято около двух тысяч литров фальсификата на общую сумму около 2 млн рублей, сообщили 12 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время завершено. Для рассмотрения оно передано в Предгорный районный суд.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в Северной Осетии была пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся торговлей поддельной спиртосодержащей продукцией. Было обнаружено и изъято свыше 1300 бутылок алкогольной продукции различных наименований без федеральных специальных марок.