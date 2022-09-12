Чебоксары, 12 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту крупного мошенничества. Нанесённый муниципальному бюджету ущерб оценивается в 10,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии. В прокуратуре республики отмечают, что дело касается хищения бюджетных средств при строительстве индустриального парка в Канаше.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Речь идёт о муниципальном контракте в Канаше, заключённом в июле 2017 года по выполнению работ на одном из объектов городского строительства. В СКР полагают, что в сентябре 2019 года 37-летний фигурант уголовного дела изготовил подложный акт с недостоверными сведениями об объёмах сделанных работ и поставке оборудования. По оценке следствия, на основании данных документов обвиняемый получил из бюджета Канаша свыше 10,27 млн рублей за фактически не поставленное оборудование.

В прокуратуре Чувашии уточняют, что речь в муниципальном контракте шла о строительстве инженерной инфраструктуры индустриального парка в Канаше. По данным надзорного ведомства, обвиняемый изготовил подложные документы по укомплектованию трансформаторной подстанции средствами индивидуальной защиты, запасными частями и иными принадлежностями, которые в действительности отсутствовали.

Данные факты выявлены в результате оперативного взаимодействия с УФСБ по Чувашии.

Правоохранители отмечают, что ущерб, причинённый бюджету Канаша, возмещён в полном объёме. Также суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму 1,8 млн рублей.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), 1 ст. 327 УК РФ («Подделка документов»). Разбирательства будут проходить в Ленинском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Москве задержали и доставили в Чувашию экс-сотрудника компании «Экра». Следствие считает её причастной в хищении более 185 млн рублей предприятия.

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