Москва, , 15:53 — REGNUM Известный певец Сергей Пенкин не планирует уезжать из России. Об этом 12 сентября музыкант рассказал в рамках интернет-шоу «Осторожно: Собчак!».

Сергей Пенкин Цитата из интервью для проекта «Эмпатия Манучи»

«На Западе я бы мог стать миллиардером, но это не говорит о том, что я хочу там жить. Я принципиальный человек советской закалки. Это предательство», — заявил Пенкин. Он также добавил, что никогда не хотел иметь двойное гражданство.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, певицу Клаву Коку (Клавдия Высокова) проверят на оскорбление чувств верующих. Поводом для проверки стали жалобы на недавнее выступление артистки в честь Дня знаний на центральной площади Владивостока, которое прошло напротив храма.

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