Москва, 12 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Известный певец Сергей Пенкин не планирует уезжать из России. Об этом 12 сентября музыкант рассказал в рамках интернет-шоу «Осторожно: Собчак!».

Цитата из интервью для проекта «Эмпатия Манучи» Сергей Пенкин

«На Западе я бы мог стать миллиардером, но это не говорит о том, что я хочу там жить. Я принципиальный человек советской закалки. Это предательство», — заявил Пенкин. Он также добавил, что никогда не хотел иметь двойное гражданство.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, певицу Клаву Коку (Клавдия Высокова) проверят на оскорбление чувств верующих. Поводом для проверки стали жалобы на недавнее выступление артистки в честь Дня знаний на центральной площади Владивостока, которое прошло напротив храма.