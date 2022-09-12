Тбилиси, 12 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Грузию всё чаще обращаются граждане других стран с просьбой предоставить убежище. Об этом 12 сентября заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел республики Александр Дарахвелидзе.

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Он сообщил, что часто обращаются жители б. УССР. Также из-за кризиса в Афганистане, много обращений от граждан этой страны.

«Кроме того, к сожалению, у нас рост необоснованных запросов убежища. В основном из стран Африки, некоторых азиатских государств», — сказал Дарахвелидзе.

Он отметил, что в МВД стараются как можно скорее рассматривать каждое обращение.