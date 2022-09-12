Москва, 12 сентября 2022, 15:53 — REGNUM Трехдневное голосование потеряло смысл, считает лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев.
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«Потеряло смысл трёхдневное голосование. Для наблюдателей и членов комиссий это лишняя нагрузка, для действующих чиновников — лишняя возможность задействовать админресурс», — рассуждает Нечаев в телеграм-канале.
По его мнению, трехдневное голосование было актуальным на фоне пандемии коронавируса.
«Пандемия позади. Значит, Единый день голосования должен быть один», — убежден парламентарий.
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