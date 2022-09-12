Нижний Новгород, 12 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Устройство для улучшения работы электросетей разработали учёные Нижегородского технического университета. Об этом 12 сентября сообщает ИА REGNUM.

Подстанция

Отмечается, что новинка уже внедрена в работу электрической подстанции и проходит опытную эксплуатацию в Кстовском районе Нижегородской области, новый прибор автоматически регулирует напряжение линий электропередач, улучшая электроснабжение.

При этом главным достоинством нового прибора является автоматически регулирует напряжение линий электропередач, улучшая электроснабжение — он может быть внедрён автоматически регулирует напряжение линий электропередач, улучшая электроснабжение.

Также отмечается, что ранее такие приборы приобретались за рубежом и новинка поможет восстановить технологический суверенитет России и, по данным разработчиков, превосходит импортные аналоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комплекс для ядерного легирования кремния предельно большого диаметра — более 200 мм, запустили в промышленную эксплуатацию на исследовательском реакторе в Томском политехническом университете.