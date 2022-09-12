Москва, 12 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. На сегодняшний день причин для снижения ключевой ставки ЦБ РФ не очень много, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«И, основываясь на ситуации на рынке, ключевую ставку снижать незачем, другое дело, если регулятор хочет повлиять на инфляционные ожидания, то тогда имеет смысл снизить ставку, но не более, чем на 0,5%, или даже меньше.

Сейчас осень — время, когда инфляционные ожидания сильны, цены начинают расти, и это стандартная ежегодная ситуация.

Второй момент — растут бюджетные расходы, и это ещё один фактор, который разгоняет инфляционные ожидания.

Сегодня уже достаточно укрепился кредитный рынок в стране, ставка уже позволяет значительному количеству частников рынка брать кредиты. Торопиться со снижением здесь нет необходимости.

Ещё один момент - рынок ожидает ослабление рубля, сейчас оно стало реальным и нужным, так как пора выравнивать соотношение экспорта и импорта, а также урегулировать влияние сильного рубля на бюджет», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики спрогнозировали шестое подряд снижение ключевой ставки Центробанка РФ.

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