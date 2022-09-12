Белгород, 12 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Беженцы из Харьковской области, которые прибывают в Белгородскую область, начали получать от Российского Красного Креста (РКК) ваучеры на приобретение одежды. Активную работу по оказанию помощи — как гуманитарной, так и юридической и психологической — ведет Белгородское региональное отделение РКК.

РКК Российский Красный Крест

«Гуманитарная помощь крайне необходима сейчас. Кроме выдачи ваучеров на покупку одежды «Gloria Jeans» в ближайшее время на территории Белгородской области мы начнем выдачу и гуманитарных наборов. Их будет 700. Однако здесь очень важна помощь неравнодушных граждан. Поэтому призываем откликнуться на призыв и поддержать переселенцев. Вместе мы сможем помочь», — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Принести детское питание и одежду, одеяла, подушки, полотенца, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, воду, продукты с долгим сроком хранения (макароны, крупы, консервы) можно по адресу: Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 181 (Белгородское отделение Российского Красного Креста). Время приема: 9:00–17:00.

В региональном отделении РКК также осуществляются встреча и сопровождение прибывающих с территории Донбасса и [с территории бывш. УССР], оказание психосоциальной поддержки, консультаций по миграционному законодательству и выезд в пункты временного размещения для оценки потребностей прибывших. РКК также помогает переселенцам с поиском родственников, оплатой переводов документации, в получении гражданства и трудоустройства.

В Белгородской области с 19 июля работает мобильный пункт Российского Красного Креста по оказанию помощи нуждающимся переселенцам. Пока это единственный в своем роде действующий в России пункт, который позволяет оперативно помогать людям, эвакуирующимся в Россию. Помощь уже получили свыше 1200 беженцев. Мобильный пункт работает по нескольким направлениям. В нем осуществляется прием и обработка заявлений на получение материальных выплат от РКК, выдача гуманитарной помощи, SIM-карт, карт на пополнение баланса на безвозмездной основе, прием заявок на восстановление семейных связей, предоставление психосоциальной поддержки, предоставление мобильной связи (звонки родственникам и близким) и Интернета (поиск маршрутов до других городов, покупка билетов).

Кроме того, внутри мобильного пункта оборудована сенсорная комната для психологической разгрузки прибывших людей. В ней проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия со взрослыми и детьми.

Российский Красный Крест выступает одним из основных координаторов гуманитарной помощи переселенцам и беженцам из Донбасса и [с территории бывш. УССР] на территорию РФ. Так, с 18 февраля при поддержке РКК было собрано и доставлено 1 600 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от кризиса [на территории бывш. УССР].

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах. На базе организации действуют Центр Розыска и информации РКК, Академия Красного Креста и госпиталь РКК в Эфиопии. Почти 100 000 человек по всей стране являются волонтерами Российского Красного Креста.

23 апреля 2021 года был избран новый председатель РКК, после чего началась широкомасштабная перезагрузка деятельности организации для повышения эффективности ее работы. В июне 2022 года Российский Красный Крест впервые за 10 лет был избран в Правление Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.