Мурманск, 12 сентября 2022, 15:49 — REGNUM На территории Кольского залива построят терминал для перевалки белорусских грузов. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.
Губернатор напомнил, что в рамках встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко было принято решение о перевалке белорусских калийных удобрений через порт Мурманск.
Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве по перевалке грузов через российские порты.