Мурманск, 12 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. На территории Кольского залива построят терминал для перевалки белорусских грузов. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

polartrans.ru Порт Мурманск

Губернатор напомнил, что в рамках встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко было принято решение о перевалке белорусских калийных удобрений через порт Мурманск.

«Для этого будет построен новый терминал мощностью 5-7 млн тонн в год на западном берегу Кольского залива. Этот вопрос вышел на повестку год назад, когда появились заявления о возможных ограничениях перевалки через балтийские порты. Тогда с коллегами начали обсуждать возможности нашего города, после детальной проработки нескольких вариантов принято итоговое решение. В том числе — политическое решение со стороны Белоруссии. И наша задача — оперативно перевести это все в практическую реализацию», — подчеркнул Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве по перевалке грузов через российские порты.